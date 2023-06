TSV Berkheim feiert verdiente Spieler

Foto: Holger Bentzien

0:1 im Derby gegen die TSG Esslingen: Sportlich gab es für den TSV Berkheim am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A-Saison nichts mehr zu holen. Gefeiert wurde auf dem Sportgelände Holzäcker dennoch. Die Mannschaft lud nach dem Spiel zum Abschlussfest mit Fassbier und Grillwürsten ein, Oliver Wamsler bekam für seine 13 Saisontore die Vereins-Torjägerkanone überreicht und vier langjährige Stammkräfte wurden mit viel Beifall, Umarmungen und Geschenken als Spieler der ersten Mannschaft verabschiedet: Panagiotis Athanassiadis, Florian Schneider, Dominik Alber und Serkan Avci erhielten ein Trikot (hinter Glas) mit ihrer Rückennummer, auf dem alle Teamkollegen unterschrieben.

Zum letzten Spiel kam die Mannschaft mit den eigenen Kindern aufs Feld – und begleitet von TSV-Maskottchen Korni. Ein Tor im Derby war dem Team allerdings nicht mehr vergönnt, auch wenn Benni Storz, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, kurz vor Schluss beinahe noch zum Ausgleich getroffen hätte. In der Abschlusstabelle belegt der TSV Berkheim Platz neun. „Ein paar Punkte mehr hätten wir sicher holen können“, resümierte Trainer Patrick Bauer.

Panagiotis Athanassiadis wollte eigentlich schon vor einem Jahr seine Kickstiefel an den Nagel hängen, half dann aber, weil ein Innenverteidiger fehlte, nochmal für eine Saison aus. Nun aber ist Schluss, und er wird nächste Saison Co-Trainer. Serkan Avci hat ebenfalls seine aktive Karriere beendet. Florian Schneider, Kapitän und TSV-Rekordspieler mit mittlerweile 729 Spielen, lässt seine Karriere nächste Saison in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B ausklingen. Auch Dominik Alber wechselt nach vielen Jahren in die Zweite.

Der TSV Berkheim bedankt sich bei allen Spielern, dem Trainerteam, allen Helferinnen und Helfern, der Abteilungsleitung sowie allen Fans und Sponsoren für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in der Saison 22/23. Wir wünschen allen eine erholsame Sommerpause und freuen uns auf die nächste Saison.