TSV Berkheim bleibt erstklassig

Foto: Georg Hrivatakis

Die Premiere der Deutschen Turnliga in Esslingen ist für den TSV Berkheim perfekt verlaufen. 1.000 Zuschauer bei der 1.Bundesliga in der Sporthalle Weil, eine tolle Atmosphäre und das sportliche Wunschergebnis sorgten für ein traumhaftes Turn-Wochenende. Die Turnerinnen des TSV Berkheim erkämpften sich vor Heimpublikum einen starken vierten Platz und sicherten sich damit den erhofften Klassenverbleib. In der Abschlusstabelle zogen sie sogar noch an Hannover vorbei und belegen Platz sechs – einen Platz besser als im Vorjahr.

“Ich bin unheimlich stolz auf euch”, lobte Trainer Gerhard Weber sein Team. Herausragend war Irene Lanza, die an allen Geräten beste TSV-Turnerin war und in der Einzelwertung hinter ihrer Landsfrau Giulia Perotti (MTV Stuttgart) Zweite wurde. Der deutsche Meister MTV Stuttgart, bei dem Deutschlands Top-Turnerin Helen Kevric erstmals seit den olympischen Spielen von Paris am Sprung turnte, holte sich in Esslingen den Tagessieg vor dem TSV Tittmoning-Chemnitz. Der TSV Berkheim wäre beinahe sogar Dritter geworden – das Turnzentrum Köln war letztlich nur hauchdünne 0,6 Punkte besser. In den Ligen darunter feierten mit dem Dresdner SC (2.Bundesliga), dem TSV Unterföhring (3.Bundesliga Süd) und dem TSV Waging (Regionalliga Süd) drei Vereine in Esslingen die Meisterschaft und den Aufstieg. Auch der zweite Wettkampftag war mit rund 600 Zuschauern gut besucht.

Für den TSV Berkheim verlief das Wochenende mit 32 Mannschaften in der Halle auch organisatorisch reibungslos. Rund 100 Helferinnen und Helfer des Vereins waren im Einsatz. Nicht nur aus der Turn-Abteilung, auch Fußballer, Radsportler oder Leichtathleten packten mit an. Mit vereinten Kräften gelang es nach Wettkampfende, innerhalb von zweieinhalb Stunden alles abzubauen, die Halle zu räumen und den Rück-Umzug nach Berkheim durchzuführen. Die Deutsche Turnliga wird am 15./16.November 2025 wieder in Esslingen zu Gast sein – und dann auch wieder mit dem TSV Berkheim in der 1.Bundesliga