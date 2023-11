TSV Berkheim beim Nellinger Kirbelauf

Foto: TSV Berkheim

18 Läuferinnen und Läufer vom TSV Berkheim sind beim Kirbelauf in Nellingen an den Start gegangen. Es war wieder eine tolle Laufveranstaltung – danke an das Veranstaltungsteam des TV Nellingen.

Im Hauptlauf über 7,25 km sprangen bei optimalem Laufwetter drei Podestplätze in den Altersklassewertungen heraus. Irene Brucker (36:22 min) siegte in der Altersklasse W50, Michael Tihanyi (35:52 min) wurde Zweiter in der AK M65 und Robert Halbherr (33:47 min) Dritter bei den M60. Auch Joachim Ziehfreund (35:58 min) und Florian Rieger (37:08 min) kamen mit guten Zeiten ins Ziel. In der Mannschaftswertung der jeweils fünf schnellsten Läufer kam der TSV Berkheim unter 26 Mannschaften auf Platz 17.

Spaß gemacht hat es auch unseren Jüngsten: Beim Bambini-Lauf über 400 Meter waren Lena, Amelia, Marie, Karolina, Ronja und Leo dabei. Am schnellsten war Lena (1:27 min) unterwegs. Sie schaffte es unter 141 Läuferinnen auf Platz 6, Marie (1:31 min) kam auf Platz 14 – ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Leo (1:38 min) erreichte bei den Jungen unter 86 Startern Platz 38.

Im Schülerlauf über 1450 Meter starteten Frida, Emma, Helena, Bene, Eric, Simon und Tom.

Die vielen Zuschauer an der Strecke boten eine tolle Atmosphäre für die Läuferinnen und Läufer.