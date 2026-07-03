TSV Berkheim auf dem Schwörfest

Foto: Georg Hrivatakis

Esslingen feiert am Wochenende sein großes Stadtfest – der TSV Berkheim ist mit dabei! Am Samstag und Sonntag präsentieren sich unsere Turnerinnen vor dem Esslinger Amtsgericht in der Ritterstraße. Dort bieten sie nicht nur erfrischende Getränke an, es gibt auch eine Turn-Aktionsfläche, auf der sie einfache Übungen zeigen. Kinder können mitmachen und selbst ausprobieren, was sie können. Die Verkaufszeiten am Stand sind am Samstag von 10 Uhr bis Mitternacht sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Wir freuen uns auf Besuch! Das gilt auch für unsere Dance-Abteilung, die schon seit Jahren immer wieder beim Schwörfest auftritt. Aufgrund der Baustelle am Marktplatz befindet sich die Bühne diesmal auf dem Hafemarkt. Dort tanzen die TSVlerinnen am Sonntag ab 13.30 Uhr.