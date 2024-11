TSV auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt

Foto: Uwe Willinger

Die Fußballer des TSV Berkheim sind am morgigen Samstag (ab 11 Uhr) wieder mit einem Stand auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt dabei. Neben der traditionellen Gulaschsuppe gibt es Glühwein, Bier, Sekt, Kinder-Punsch und ein paar Specials. Die Fußballer freuen sich auf Ihren Besuch!

Ein Dankeschön geht an das diesjährige Kochteam (Jürgen Gratz, Simon Baur, Lukas Leister, Stephan Leister, Oli Laue, Christian Farkasch, Ciprian Martin, David Raab, Tim Killinger und Baschti Freudenreich), das die Suppe unter der Leitung von Chefkoch Peter Machmeier am vergangenen Wochenende zubereitet hat. Es wurde einen ganzen Vormittag fleißig geschnibbelt, gebruzzelt und gekocht, damit auch dieses Jahr wieder eine leckere Gulaschsuppe präsentiert werden kann.

Für die Fußballer ist der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt zugleich der Abschluss eines sportlich besonderen Jahres, das unvergessen bleibt: Nach einer furiosen Rückrunde in der Kreisliga A ohne Niederlage feierte die erste Mannschaft im Sommer die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Ein großartiger Erfolg. Dass das Team als Neuling in der Bezirksliga einen schweren Stand haben würde, war allen bewusst. Der Kampf um den Klassenverbleib geht im neuen Jahr weiter. Wir wünschen der Mannschaft alles Gute für die Rückrunde 2025 und drücken alle Daumen, dass sie das große Ziel noch schafft – es wäre ein genauso großer Erfolg wie der Aufstieg.

Auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt findet von 15.30 Uhr bis 16 Uhr auch der Kartenvorverkauf für die Kinderweihnachtsfeier des TSV Berkheim statt. Bei der Weihnachtsfeier am 13.Dezember in der Berkheimer Sporthalle wird in diesem Jahr der 5.Geburtstag von Vereinsmaskottchen Korni gefeiert. Die restlichen Karten werden ab dem 2.Dezember in der Rain-Apotheke in Berkheim verkauft. Es gibt keine Abendkasse bei der Veranstaltung, da jedes Jahr alle Tickets im Vorverkauf weggehen.