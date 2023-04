Tschüss Atomkraft! Jetzt Erneuerbare wählen!

Foto: Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen

Es ist vorbei und das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 hat’s trotz vieler Rohrrisse durchgehalten. Die letzten Jahre waren wie die Fahrt in einem sprengstoffbeladenen Auto ohne TÜV, bei dem nur noch einer von zwei Bremskreisen funktioniert, man hofft, man müsse nie scharf bremsen, damit die restlichen brüchigen Leitungen nicht platzen.

Und jetzt? Wir müssen noch viel Atommüll wegräumen und lagern, aber gleichzeitig geht’s weiter mit der Energiewende!

Wir müssen die Klimaneutraliät schaffen, in Deutschland, in Baden-Württemberg und in Esslingen!

Wir müssen von fossiler auf regenerative Energie umstellen, jede mögliche Solaranlage bauen. Wärmepumpen laufen mit Strom und der muss nachhaltig erzeugt sein.

Dabei muss die Stadt Esslingen schneller werden und über bisherige Ankündigungen hinaus gehen!

Im Bündnis für Klimagerechtigkeit arbeiten Menschen aus 18 Organisationen zusammen, die bereits für sich allein für Nachhaltigkeit aktiv sind.

Schau bei uns vorbei: https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/

Wir treffen uns nächstes Mal am 15. Mai ab 18 Uhr um Forum Schelztor.

Kontakt: klimagerechtigkeites@posteo.de