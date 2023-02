Foto: Foto: e

Ein Singprojekt für alle Kinder einer Grundschule, das hat der Esslinger Liederkranz mit Unterstützung der Zukunftsstiftung Heinz Weiler sowie des Chorverbands Karl Pfaff ins Leben gerufen. Was als großes Wagnis startete, entpuppte sich bald als Erfolgsmodell. So haben alle Kinder die Chance, einmal in der Woche 20 Minuten gemeinsam zu singen. Spaß-, Bewegung, Mutmach- und Freundschaftslieder gehören ins Repertoire, daneben Body Percussion und vieles mehr.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Es ist wunderbar, die Freude der Kinder beim gemeinsamen Singen zu erleben“, so Schulleiterin Heike Zimmermann. „Es trägt zur Stärkung der Schulgemeinschaft bei, z.B. bei festlichen Anlässen wie dem Adventssingen. Das Projekt bietet zudem tolle Anregungen für Lehrkräfte, führt zur Erweiterung des Liederrepertoires. „Tschakka“ ist eine Bereicherung des Schulalltags!“

Der Esslinger Liederkranz ist stolz darauf, sich mit dem Projekt „Tschakka!“ um eine große Gruppe singbegeisterter Menschen erweitert zu haben. Ist es doch sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gerade jetzt wichtig, gemeinsam zu singen, gefordert zu sein und gefördert zu werden, sich mit anderen auszutauschen und mit ihnen in Harmonie zu sein. Und das Beste: am Ende erklingt außerdem noch ein tolles Konzert, welches aktive Sänger/-innen ebenso wie Zuhörer/-innen gleichermaßen bewegt.

Mehr unter www.esslinger-liederkranz.de