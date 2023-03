Foto: S.Bade-Bräuning

… das schreit man voll Begeisterung, wenn man etwas Tolles, Großes und Schwieriges geschafft hat. Und wenn man über das gleichnamige Singprojekt des Esslinger Liederkranzes in Zusammenarbeit mit der Katharinenschule nachdenkt, ist das genau der richtige Ausdruck. Mit vereinten Kräften des Chorvorstands, des Chorverbands Karl Pfaff, sowie des schwäbischen Chorverbands konnte in diesem Jahr dieses außergweöhnliche Singprojekt, welches alle Kinder der Grundschule mit einer Singpause versorgt, gestartet werden. „Wir sind sehr glücklich über das Gelingen dieses Projekts und hoffen, dass wir auch in Zukunft zahlreiche Unterstützer finden, damit diese wichtige musikalische, soziale und sprachfördernde Arbeit auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt werden kann“ weiß Steffi Bade-Bräuning, seit 2012 Leiterin des Gesamtchores.

Der Esslinger Liederkranz, traditionsreichster Chor Esslingens, freut sich über Spenden für dieses Projekt mit dem Kennwort „Tschakka“ auf das Spendenkonto des Vereins: DE05 6115 0020 0000 9616 06.

Wer schon erwachsen ist und trotzdem singen möchte, kann dies jeden Dienstag in der Katharinenschule tun. Klassik, Barockmusik und mehr sind im Angebot. Neugierig? Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019. www.esslinger-liederkranz.de