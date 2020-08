Truppenabzug: Thank you, Mr. President!

„Der von US-Präsident Trump verfügte Abzug von 9.500 US-Soldaten aus Deutschland kann nur ein erster Schritt sein. Deutschland braucht für seine Verteidigung weder US-Atombomben noch -Truppen auf seinem Staatsgebiet“, erklärt Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE, zu den Ankündigungen des US-Präsidenten. Gysi weiter:

„Deutschland ist von Freunden umgeben, kein Staat plant einen Angriff auf unser Land. Die Bundesregierung muss jetzt klar machen, dass das Steuergeld in Deutschland nicht für Waffen, Panzer und Kampfflugzeuge, sondern für Investitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und soziale Gerechtigkeit gebraucht wird.

Trumps Logik, aus seiner Sicht unbotmäßiges Verhalten zu bestrafen, macht zugleich deutlich, dass sich die Bundesregierung endlich von ihrem Duckmäusertum gegenüber den USA lösen muss. Deutschland darf sich weder von den USA noch von sonstwem vorschreiben lassen, wie es seine Energieversorgung sichert. Was ist die transatlantische Partnerschaft wert, wenn es dabei nur um die Durchsetzung der Interessen der USA geht? Trump kennt keine Verhandlungen, keinen Kompromiss, sondern nur Sanktionen. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihm gegenüber Rückgrat beweist.“

In Stuttgart sind ca. 25.000 der in Deutschland stationierten 36.000 US-Truppen untergebracht; u.a. in den Zentralen Einsatzkommandos für Europa und Afrika in Vaihingen und Möhringen. Insgesamt sollen ein Drittel dieser Soldaten abgezogen werden. Damit würden bis zu 184 Hektar Fläche frei für sinnvollen und notwendigen Wohnbau; anstatt für illegale, verbrecherische Kriegseinsätze genutzt zu werden. Für die Soldaten, die nach Hause zurückkehren können, und für uns hier also viele Gründe den Truppenabzug zu begrüßen und Präsident Trump dafür zu danken!

Termin: Dienstag, 1. September, 17 Uhr, Nikolauskapelle: Veranstaltung von Friedensbündnis und DGB zum Antikriegstag.