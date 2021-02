Trump weg – Diskussion mit Lindlohr und Özdemir

Foto: Lena Lux Fotografie

„Trump weg – Welches Klima bleibt?“: Dazu diskutiert die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr mit dem langjährigen Parteivorsitzenden der Grünen und Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir am Mittwoch, den 17. Februar um 19 Uhr. Als Experte wird sich Senator Reuven Carlyle, Mitglied des Washington State Senate, live aus Seattle zuschalten. Moderiert wird das Gespräch von Dr. Sebastian Schäfer, Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis Esslingen.

Am 20. Januar wurden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Joe Biden und Kamala Harris als Vize-Präsidentin vereidigt. Damit verbinden sich für viele Menschen große Hoffnungen, auf eine neue Politik nach den dunklen Jahren des transatlantischen Verhältnisses während der Regierungszeit von Donald Trump. Welche Chancen gibt es für den Klimaschutz? Wird es eine neue Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Corona-Pandemie geben? Wie gehen wir mit China um? Was bedeutet der neue Präsident für unsere Wirtschaft in Baden-Württemberg?

Zu diesem Gesprächsabend mit spannenden Gästen und mit Ihnen laden die Grünen herzlich ein. Fragen können online gestellt werden. Den Livestream und das Fragetool finden Sie unter: www.andrea-lindlohr.de/live

Demokratie braucht starke Frauen mit Muhterem Aras und Andrea Lindlohr

Bereits am Donnerstag, den 11. Februar um 19 Uhr lädt der Grüne Ortsverband Esslingen zur Diskussion mit Andrea Lindlohr und Landtagspräsidentin Muhterem Aras ein.

Muhterem Aras und Andrea Lindlohr: Zwei starke Frauen, die unsere Demokratie bewegen. Die eine ist Aufsteigerin mit einer deutsch-kurdischen Migrationsgeschichte, die andere mit Wurzeln im Rheinland, beide heimisch geworden im Ländle. Beide gestalten grüne Politik in Baden-Württemberg mit großer Leidenschaft.

