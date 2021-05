Tritt für Klimagerechtigkeit in die Pedale!

Foto: Klima-Bündnis

Am 1. Mai startet wieder der jährliche Wettbewerb „Stadtradeln“ und das Klimagerechtigkeitsbündnis ist dieses Jahr mit einem eigenen Team dabei. 21 Tage lang geht es darum, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest.

Mitmachen geht ganz einfach. Nach der Registrierung auf stadtradeln.de einfach das Team „Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen“ auswählen. Gefahrene Kilometer können online eingetragen oder per App erfasst werden. Es gibt auch die Möglichkeit, Unterteams zu bilden, die gegeneinander antreten. Auch wenn gemeinsame Ausfahrten dieses Jahr ausfallen, stärkt Radfahren an der frischen Luft das Immunsystem und fördert auch das geistige Wohlbefinden. So laden wir ein zum Radfahren mit guter Laune, frischer Luft und dem Vorteil für das Klima! Wir freuen uns auf viele Teams, noch mehr Radlerinnnen und Radler und einen spannenden Wettbewerb.

Direktlink zu unserem Team: https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=11719