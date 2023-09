Trickbetrügern das Handwerk legen

Foto: Martin Turetschek

Für die Schulung und Ausrüstung von Sicherheitsberatern für Senioren erhält der Kreisseniorenrat 10.000 Euro von der Stiftung Kreissparkasse Esslingen. Fast täglich berichten die Medien über Betrugsversuche bei älteren Menschen. Um Enkeltrick und Co. und damit dem drohenden Verlust von Vermögen vorzubeugen, setzt der Kreisseniorenrat Esslingen (KSR) auf speziell ausgebildete Sicherheitsberater, die das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen unterstützen. Finanzielle Hilfe erhält der Verein von der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: Kreissparkassen-Vorstandsmitglied Kai Scholze überreichte einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro. Das Geld dient für die Schulung und Ausrüstung der Sicherheitsberater im Landkreis Esslingen. „Jeder verhinderte Schadensfall ist wichtig und bedeutsam. Die Sicherheitsberater leisten wertvolle Präventionsarbeit, die auch in unserem Interesse ist, denn sie schützt unsere Kundinnen und Kunden“, betonte Vorstandsmitglied Scholze angesichts der steigenden Zahl von Betrugsversuchen. Mit Zunahme der Tricksereien und Betrugsmaschen wächst auch der Aufklärungsbedarf. „Wir erhalten viele Anfragen für Informationsveranstaltungen“, bestätigt Hendrik Kaiser, Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Reutlingen. „Der KSR lässt gemeinsam mit der Polizei Sicherheitsberater ausbilden, die ältere Menschen informieren“, erläutert Tino Marling vom Vorstand des KSR. Für die Aktualität des Projektes spricht, so der ehemalige Vereinsvorsitzende Karl Praxl, „dass pro Jahr ca. 150 Vorträge gehalten werden können“. Nach Ansicht der Beteiligten hat sich der Einsatz der Sicherheitsberater bewährt, sie leisten einen Beitrag zum Schutz vor Betrügereien.