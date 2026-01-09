Tribute to Paul Gerhardt – 52/12 Lieder neu hören

Foto: Paul-Gerhardt-Haus, Gräfenhainichen

Im Rahmen der Veranstaltungen zum 350. Todestag von Paul Gerhardt haben der Ev. Kirchenchor Sulzgries, der Frauenchor ECho sowie das Streichorchester des CVJM Sulzgries und ihr Leiter Wolfgang Layer eine ganzjährige Gedenkreihe zu den bekanntesten Liedern dieses bedeutendsten deutschsprachigen Kirchenlieddichters geplant.

Die Idee ist keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der großartigen wortreichen Sprache und ihren stets positiven Gedankenansätzen, die sie vermittelt, sondern das, was man in der Fotografie das Licht-Setup nennt, also eine wechselnde musikalische Beleuchtung. Dabei stellen die Arrangements für Chor, Orgel, Soloinstrumente und Streichorchester in wechselnder Besetzung nie die Wärme der jahrhundertealten Melodien und ihr spirituelles Empfinden in Frage, sondern beleuchten sie mit den Harmonien und Emotionen unserer Zeit. Den Anfang macht am 25. Januar das 1653 veröffentlichte Lob- und Preislied „Ich singe dir mit Herz und Mund“. Es folgen „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“ (Februar), „O Haupt voll Blut und Wunden“/ „Auf, auf, mein Herz mit Freuden (März/April), „Zieh ein zu deinen Toren“ (Mai), „Die güldne Sonne” (Juni), „Geh aus, mein Herz” (Juli).

Zwei Jahre nach der „RSKN Sinfonie Nr. 1“ sind Instrumentalsolisten, Sängerinnen und Sänger aus unserem Stadtteil wieder herzlich eingeladen, mit dabei zu sein bei diesem „Tribute to Paul Gerhardt“. Soloinstrumente bitte melden beim musikalischen Leiter und Arrangeur Wolfgang Layer.

E-Mail: RSKNmusiziert@gmx.de