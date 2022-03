Traurige Nachrichten

Foto: piqels

Zukunftsangst bei der VILLA: Aufgrund dessen haben wir einen Antrag über 5 Jahre Förderung bei der Aktion Mensch gestellt. Leider wurde der Antragt nicht bewilligt. Damit ist der Weiterbestand der VILLA massiv in Frage gestellt. Wir haben uns intensiv um eine Grundsicherung unserer Vereinsarbeit durch die Stadt und/oder den Kreis bemüht. Die Stadt Esslingen hat immerhin einen Leistungszuschlag beschlossen. Seitens des Landkreises Esslingen gab es keine Bewegung. Damit waren unsere Bemühungen um eine sichere Grundfinanzierung letztlich vergebens. Unsere Arbeit wird sehr gerne in Reden gelobt und gepriesen, aber selbst nach 15 Jahren qualitativ hochwertiger Angebote drückt sich diese Wertschätzung nicht monetär aus. So wichtig scheinen inklusive Ferienangebote dann doch nicht zu sein. Nicht nur Kinder können in unseren Ferienprogrammen inklusive Gemeinschaft erleben, auch Jugendliche in unseren Betreuerteams können wertvolle Erfahrung im

Umgang mit Inklusion machen. Die VILLA-Ferienprogramme sind vor allem für berufstätige Eltern von Kindern mit Behinderung familienentlastend.Im Angesicht von 75 Ferientagen und durchschnittlich 29 Urlaubstagen haben Eltern ein massives Betreuungsproblem. Wer in der Stadt oder dem Landkreis Esslingen kann ein solch qualitativ hochwertiges Angebot stellen, wenn wir nicht mehr da sind!? Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die für das Jahr 2022 geplanten Ferienprogramme noch finanzieren können. Danach sind unsere finanziellen Rücklagen erschöpft. Daher beraten wir bei der anstehenden Mitgliederversammlung im Mai 2022 über die Auflösung unseres Vereins. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und wir erreichen das Ziel einer notwendigen Grundfinanzierung von 35.000 € im pro Jahr. Wir brauchen eine langfristig planbare und verlässliche Förderung, die sowohl die Deckungslücken bei unseren Ferienprogrammen schließt als auch unsere hauptamtliche Stelle (35%) sicher für die nächsten Jahre finanziert.