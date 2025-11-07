Trauerradtour und Kundgebung am So 16.11.

Foto: Joachim E. Roettgers, Graffiti

Für Sonntag den 16.11. um 14 Uhr rufen die Esslinger Kreisverbände von VCD und ADFC zu einer Gedenkfahrt und Kundgebung auf, anlässlich des UN-Gedenktags für die Straßenverkehrsopfer.

Start und Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Gaststätte Froschkönig, Landhausstraße 59 (Ecke Pfostenackerweg).

Wir radeln gemeinsam und in gemütlichem Tempo zum Unfallort, der Kreuzung von L1150 und Aichschiesser Weg.

An dieser Kreuzung befindet sich die Bushaltestelle “Altbacher Weg”, sodass auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist.

Dort gedenken wir dem 32-jährigen Mann, der am 31.7.2024 auf seinem Fahrrad die L1150 überqueren wollte und dabei von einem Motorradfahrer getötet wurde.

Wir stellen ein “Ghostbike” auf, also ein weiss bemaltes Rad, dekoriert mit Blumen und Kerzen.

Wir gedenken mit unserer Aktion allen Straßenverkehrsopfern und pädieren an die Verantwortlichen endlich Sicherheit im Verkehr sicher zu stellen. Am Aichschießer Weg, am Weiler Sportpark und anderswo müssen sie Maßnahmen ergreifen, damit Menschen auch zu Fuß und mit dem Rad sicher unterwegs sein können.

Weltweit schätzt die WHO die Zahl der Verkehrstoten auf 1,2 Millionen pro Jahr. Angesichts dieses großen und schrecklichen Leids initiierte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den 3. Freitag im November zum Gedenktag für die Straßenverkehrsopfer.