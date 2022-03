Trauer um Willi Bayer

Foto:

Der Männergesangverein Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz trauert um Wili Bayer. Nach einem erfüllten Leben verstarb unser Ehrenmitglied und Freund im Alter von 83 Jahren.

In seinem Nachruf würdigte Vorstand Manfred Dannecker die Verdienste des Verstorbenen, die er sich in seiner über 50-jährigen Vereinszugehörigkeit erworben hatte. Willi Bayer war stets mit der Eintracht und dem Chorgesang eng verbunden. Mit seiner aufrichtigen und ruhigenn Art war er mit seiner Familie stets ein gern gesehener Freund und Gast bei unseren Veranstaltungen.

Seiner Frau Gretel und seinen Kindern Gitte, Ulrike und Maren mit Familien gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. In der Erinnerung wird Willi Bayer stets einen festen Platz in unserer Mitte behalten.