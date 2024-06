Traditionsschwimmfest mit neuem Namen

Foto: TSV Berkheim

Mehr als 200 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Baden-Württemberg starten am Wochenende beim “1.Michael Felchle-Schwimmfest powered by SWE” im Berkheimer Freibad. Einiges ist neu in diesem Jahr – allen voran der Name der Traditionsveranstaltung: Der TSV Berkheim, der das Schwimmfest bereits seit 1975 veranstaltet, möchte mit dem neuen Titel den im vergangenen Jahr verstorbenen, langjährigen Abteilungsleiter und Trainer der Schwimm-Abteilung Michael Felchle würdigen, der den Schwimmsport und das Schwimmfest in Berkheim jahrzehntelang geprägt hat. Sein plötzlicher Tod hatte große Betroffenheit im TSV Berkheim ausgelöst. Zu Ehren von Michael Felchle wurden auch die Medaillen für das Schwimmfest neu gestaltet.

Verglichen mit früheren Jahren ist das Meldeergebnis etwas kleiner ausgefallen, was wahrscheinlich an den Pfingstferien lag. Trotzdem wird es wieder heiße Kämpfe um Bestzeiten und Medaillen geben. Insgesamt 1170 Einzelstarts und 23 Staffeln stehen auf dem Programm. Im Verlauf des morgigen Samstags werden 15 Wettkämpfe stattfinden, am Sonntag folgen die restlichen 13 Wettkämpfe (Beginn ist jeweils um 9 Uhr). 17 Vereine nutzen die Möglichkeit, um auf Strecken vom 50m-Sprint bis hin zu den 200m-Distanzen gegeneinander anzutreten, um die geforderten Pflichtzeiten für die Meisterschaftswettkämpfe zu testen. Der TV Nellingen ist mit 191 Starts der meldestärkste Verein, gefolgt von der SSG Filder-Neckar-Teck (187), zu der auch der TSV Berkheim gehört. Es folgen der TSV Bernhausen (123), der TSV Ludwigsburg (84), der SV Böblingen und die TG Geislingen (beide 78). Wie in den Jahren zuvor wird ein eingespieltes Helferteam für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Auch die “Schwimmfest-Cafeteria” steht wieder bereit. Zudem besteht die Möglichkeit, Badeartikel zu kaufen. Da das Berkheimer Freibad von Athleten und Zuschauern belegt ist, findet am Wochenende kein öffentlicher Badebetrieb statt.