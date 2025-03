Totgeglaubte leben länger!

Foto: Archiv Die Linke Esslingen

Die Bundestagswahl war für Die Linke erfolgreich: Sie erhielt 8,8% der Stimmen, obwohl uns im Vorfeld nur 3% prognostiziert wurden. Für uns ist das Ergebnis erfreulich, denn der neue Bundestag wird jetzt eine Opposition bekommen, die diesem Namen gerecht wird. Die Linke war die Adresse für Menschen, die in ihrer Alltagsrealität bei uns die einzige Alternative fanden, die die vielfältigen Probleme nicht nur beim Namen nennt, sondern auch Konzepte aufzeigt, wie diese Probleme nicht nur verbessert, sondern auch gelöst werden können.

Wir kämpfen dafür und sind überzeugt: Es ist möglich. Ein Leben, in dem alle ein sicheres Einkommen haben, die Mieten bezahlbar sind und nicht jeder Supermarkteinkauf zum Schock an der Kasse führt, ist möglich. Ein Leben, in dem Konflikte friedlich gelöst werden, ist möglich. Ein Leben mit wirksamer Klimapolitik, die nicht vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen belastet, ist möglich. Ein Leben, in dem jeder Mensch die gleichen Rechte hat, ist möglich. Ein Leben, das nicht die Lebensgrundlagen kommender Generationen zerstört, ist möglich. Deshalb ist eine Steuerpolitik dringlich, die die Reichen in eine größere Verantwortung zwingt und die Beruftstätigen entlastet. Es ist zu befürchten, dass all diese Themen von der zu erwartenden Koalition nicht oder nur unzureichend bearbeitet werden. Auch deshalb wird Die Linke permanent den Finger in die Wunde legen. Für uns ist klar: Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Auch deshalb ist die Schuldenbremse zu reformieren. Allerdings wird die anstehende Koalition dann die Mittel auf Militärausgaben fokussieren, was Die Linke ablehnt.

Bei aller Freude über unser Abschneiden fällt allerdings auch ein Schatten. Jede zweite Stimme entfiel auf die CDU/CSU und auf die AfD. JedeR Zweite wählte demnach rechts: eine bittere Erkenntnis. Die Ergebnisse in Esslingen sind zwar nicht ganz so schlimm, aber auch hier sind es 45 % der Stimmen, die rechts zu verbuchen sind. Die Linke hier liegt mit 9,2% der Zweitstimmen über dem Bundesdurchschnitt und auch unser Kandidat Martin Auerbach hat sich mit 8,5% mehr als achtbar geschlagen. Ihm, dem Ortsvorstand und den Mitgliedern der Esslinger Linken sei gedankt für einen erfolgreichen Wahlkampf. Dank gilt auch unseren vielen neuen Mitgliedern. Unser Ortsverband hat sich gewaltig verjüngt und ist weiblicher geworden. Fehlt nur noch der Dank an unsere Wähler*innnen. Vielen Dank für das Vertrauen!