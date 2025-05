Top-Turn-Talente beim Spieth-Cup in Berkheim

Foto: Köstner

Die Turn-Stars von morgen präsentieren sich am Wochenende in der Berkheimer Sporthalle. Beim 18.Spieth-Cup treten Top-Talente aus ganz Deutschland an. Schon oft führte der spätere Weg der Teilnehmerinnen auf die ganze große Bühne: Stars wie Helen Kevric, Emma Malewski oder Sarah Voss standen in ganz jungen Jahren auf der Starterliste in Berkheim. Diesmal sind rund 170 Turnerinnen dabei – darunter acht vom TSV Berkheim. Auch ein prominenter Name taucht auf: Meolie Jauch, die 2018 als 11-jährige in Berkheim siegte und fünf Jahre später bei der Weltmeisterschaft turnte, feiert ein Comeback beim Spieth-Cup in der Altersklasse 16 und älter. Ihr Ziel ist es, sich in Berkheim für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. In dieser Altersklasse turnen auch Sophie Spohn und Anna-Marlen Piée vom Berkheimer Bundesliga-Team. Dieser Wettkampf beginnt am Samstag um 16.35 Uhr. Zuvor sind die Altersklassen 10+11 (ab 8.45 Uhr), 12+13 (ab 10.50 Uhr) und 14+15 (ab 13.55 Uhr) an der Reihe. Am Sonntag folgen die AK 8 (ab 8.45 Uhr), 7 (ab 11.25 Uhr) und 9 (ab 13.55 Uhr). In guter Form zeigten sich die Berkheimerinnen bei den baden-württembergischen Nachwuchsmeisterschaften vor wenigen Tagen in Karlsruhe-Grötzingen: Cléa Köstner holte sich dabei überraschend den Titel am Balken in der AK7. Elena Stabile siegte am Boden in der AK9. Zudem wurde sie Vize-Meisterin im Mehrkampf und Dritte am Balken. Marie Schabert holte sich überraschend eine Bronzemedaille am Barren in der AK9. Im Mehrkampf wurde sie Elfte und ihre Vereinskollegin Hanna Wöhrle Neunte. Mila Sassano und Jana Müller konnten sich in der AK8 gegenüber dem letzten Wettkampf deutlich steigern. Nun starten alle beim Spieth-Cup.