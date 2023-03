TomorrowIsTooLate – Globaler Klimastreik am 3.3.

Foto: Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen

Nein, wir sind nicht auf einem guten Weg, nicht in Esslingen, nicht in Baden-Württemberg und nicht in Deutschland!

Deshalb gehen wir zusammen mit den Fridays for Future Esslingen auf die Strasse.

Freitag, 3. März, 15 Uhr

Treffpunkt ist der Esslinger Bahnhofsplatz

Wir fordern, dass Deutschland das Pariser Klimaabkommen einhält, es ist eine verbindliche internationale Vereinbarung und damit geltendes Recht! In Baden-Württemberg wurde die Landesregierung erfolgreich verklagt, ihr eigenes Klimaschutzgesetz einzuhalten. Die Landesregierung hat reagiert, nach der Neufassung des Gesetzes sollen solche Klagen nun nicht mehr möglich sein.

Wir fordern die Energiewende, zuallererst die Mobilitätswende und zwar schnell.

Denn morgen ist zu spät!

https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit setzt sich aus Mitgliedern vieler Esslinger Gruppen und Initiativen zusammen, die alle bereits einzeln gegen den Klimawandel aktiv sind.

Unser nächstes Treffen findet am Montag 13.3. von 19 – 21 Uhr statt im Forum für Bürgerengagement, Schelztorstrasse 38. Interessierte sind uns herzlich willkommen!