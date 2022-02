Tobias-Mayer-Quartier – voraus in die Zukunft

Foto: Hermann Falch

„Die Chance, ein Wohnquartier neu zu gestalten, dabei mit neuen Wohnformen zu experimentieren und die öffentlichen Flächen großzügig auszuformen, ergibt sich nicht allzu oft“, so Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Doch eben dies ist den Siegerentwürfen im Wettbewerb zum Tobias-Mayer-Quartier im Esslinger Norden bestens gelungen.

Im Bereich der Tobias-Mayer-Straße und der Palmstraße wird durch die Esslinger Wohnungsbau GmbH und durch die Esslinger Baugenossenschaft eG in den kommenden Jahren ein ca. 3 Hektar großes Quartier neu entstehen. Der Siegerentwurf gibt dabei die bisherige Palmstraße als Straße auf. Innerhalb des Quartiers wird sie als Wegeverbindung bestehen bleiben. Die Wohngebäude werden auf dem großen Areal an den Rand geschoben. Dadurch entsteht innerhalb des Quartiers ein großer öffentlicher Freiraum, ein „Gartenraum“. Eine Idee, die große Zustimmung fand. Die einzelnen Haustypen ermöglichen einen breiten Wohnungsmix unterschiedlicher Wohnungsgrößen. Zudem eröffnen sie vielfältige und veränderbare Wohnformen, u.a. auch gemeinschaftliches Wohnen. Gemeinschaftsräume in den Häusern unterstreichen diesen Ansatz.

Kommunikation und Kommunikationsorte waren im Wettbewerbsverfahren und für das Quartier ein wichtiges Thema. So wurde von Beginn an die Bürgerschaft im Esslinger Norden mit in den Planungsprozess einbezogen. Sei es bei dem Namenswettbewerb für das Quartier. Bei Vorort-Terminen in der Wäldenbronner Straße. Bei der Vorstellung der Pläne in der Alten Kelter. „Das Teilen der Informationen mit der Bürgerschaft, das Einholen der Ideen und der wiederkehrende Dialog mit der Bürgerschaft vor Ort war vorbildlich und letztendlich inspirierend und gewinnbringend für alle Seiten“, ist sich Silberhorn-Hemminger sicher.