To sing along or not sing along

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Eine Einladung an alle Gelegenheits-Sänger/-innen, Badezimmer-Tenöre, Chanson-Enthusiast/-innen und allen, die gerne singen: Am Di, 28.7., 18.39-21h gibt es eine Schnupperprobe mit Sing along im Esslinger Liederkranz. Der traditionsreichste Chorverein Esslingens freut sich auf Menschen, die einsteigen möchten!

Ob ab und zu zum Sing along oder regelmäßig zu den Proben mit einem ansorpruchsvollen Repertoire, musst Du entscheiden. Wir freuen uns immer über neue Begegnungen in der Musik. Info/ Anmeldung: sbb@sbb-musik.de