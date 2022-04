Tischtennis-Herren steigen in Bezirksklasse auf

Foto: Beck

Die erste Herrenmannschaft der Tischtennis-Abteilung ging als Tabellenführer der Kreisliga A mit einem Punkt Vorsprung in das letzte Spiel der auf eine Einfachrunde verkürzten Saison 2021/22. Aufgrund des deutlich besseren Spielverhältnisses gegenüber dem Tabellenzweiten TSV Scharnhausen genügte ein Unentschieden. Nachdem in den Eingangsdoppeln Jochen Ettischer/Christoph Schweizer sich geschlagen geben mussten und Moritz Baßler/Harald Beck ausgleichen konnten, holten Hannes Renger/Markus Höret in einem knappen Fünfsatzmatch den wichtigen Punkt zur 2:1-Führung. Im ersten Einzel unterlag Moritz Baßler der gegnerischen Nr. 1 ebenfalls im fünften Satz. Somit stand es insgesamt 2:2. In der Folge gewannen dann Jochen Ettischer und Christoph Schweizer ihre Spiele aber jeweils klar mit 3:0 Sätzen, Harald Beck rettete sein Match nach 2:0-Führung noch mit 3:2 ins Ziel. Beim Stand von nun 5:2 beruhigten sich die anfangs doch etwas flatternden Nerven zusehends. Nach einer 1:3-Niederlage von Markus Höret und einem klaren 3:0 von Hannes Renger fehlten noch zwei Siege. Jochen Ettischer musste sich aber im Anschluss knapp mit 2:3 dem starken Spitzenspieler der Reichenbacher geschlagen geben. Das sollte aber die letzte Niederlage an diesem Tag bleiben, denn Moritz Baßler, Harald Beck und Christoph Schweizer ließen nun nichts mehr anbrennen und sicherten den 9:4-Auswärtssieg und damit den Aufstieg in die Bezirksklasse.