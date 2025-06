Tipps und Tricks für digitale Kompetenz

Foto: Gabriele Muntwiler

Sommerworkshops im Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstraße 38

Buerger-gehen-online bietet ein besonderes „Bonbon“ an in Form von Workshops bzw. Vorträgen zu unterschiedlichen digitalen Themen. Alle Interessierten sind willkommen ohne Anmeldung.

Montag, 30.06.25, 14.00-16.00 : ePA für alle – elektronische Patientenakte: Aktueller Status, Vorteile, Nutzung ohne eigene App

Dienstag, 01.07.25, 14.00-16.00 : App: „FairTIQ“: Verkehrsverbund übergreifende Ticket-App für den ÖPNV. Für Reisende, die kein Deutschlandticket besitzen oder sich nicht mit den Tickettarifen anderer Großstädte auseinandersetzen wollen.

Donnerstag, 03.07.25, 10.00-12.00 : Einführung in die Navigations-App Komoot: eine Wandertour planen, navigieren, speichern und teilen der Tour.

Donnerstag, 03.07.25, 14.00-16.00 : Smartphone-Tipps für den digitalen Alltag: Gelöschte Fotos und Videos auf dem Smartphone, Smartphone als Notizzettel, Briefmarken per App erstellen, Dokumente scannen mit dem Smartphone etc.

Freitag, 04.07.25, 10.00-12.00 : Videotelefonie über MS Teams (statt Skype): Grundfunktionen, Einstellungen für Chats und geplante Videokonferenzen.

Freitag, 04.07.25, 14.00-16.00 : Digitale Spiele: spannendes Gehirntraining oder lustiger Rätselspaß. Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise!

Montag, 07.07.25, 10.00-12.00 : Basiswissen Internet: Was ist das Internet, was eine Suchmaschine? Mobilfunk, Festnetzinternet, Benutzerkonto, Passwort etc. Theorie nicht nur für Einsteiger.

Montag, 07.07.25, 14.00-16.00: DB Navigator-App: Grundlagen, Verbindungen suchen, Fahrkarten buchen, Streckenverlauf, Umstiegszeit anpassen, Check-in Funktion, Fahrradmitnahme, die Tücken des Deutschlandtickets.