Tiefe Stimme? Prima!

Foto: Esslinger Kammerchor ExVocal

Der Esslinger Kammerchor ExVocal e. V. sucht dringend Verstärkung, vor allem in Tenor und Bass. Sänger mit tiefer Stimme, die unseren Kammerchor unterstützen möchten, sind herzlich willkommen! Sie nehmen zunächst unverbindlich an einer oder mehreren Proben teil und besprechen danach mit der musikalischen Leitung die weitere Teilnahme.

Der Chor probt dienstags von 20 bis 22 Uhr im Ertingerhaus Oberesslingen (Keplerstraße 41). Die nächsten Auftritte in Esslingen am Neckar sind für den 21. und 22. Januar 2023 geplant. Auf dem Programm der Neujahrskonzerte stehen Vertonungen von Werken Eduard Mörikes.

Von den neuen Sängern wird eine möglichst regelmäßige Probenteilnahme und zeitliche Verfügbarkeit am Konzertwochenende erwartet. Neben dem gemeinsamen Erarbeiten des aktuellen Konzertprogramms bietet der Esslinger Kammerchor ExVocal die Möglichkeit zur Teilnahme an einer professionellen Stimmbildung an.

Interessierte kommen einfach zu einer der nächsten Proben (4. und 11. Oktober) oder melden sich zuvor gerne per E-Mail: kontakt@exvocal-es.de.

Mehr zum Chor unter www.exvocal.de