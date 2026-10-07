Ticketstart für die deutsche Turnliga

Foto: Georg Hrivatakis

Der TSV Berkheim bereitet sich auf das sportliche Highlight des Jahres vor: Am 14./15.November richten wir in der Sporthalle Esslingen-Weil den vierten und letzten Saisonwettkampf der Deutschen Turnliga aus. Mehr als 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein, wenn an dem Wochenende 32 Mannschaften von der 1.Bundesliga bis zur Regionalliga an die Turngeräte gehen. Ein Großereignis, bei dem wir auch in diesem Jahr ein guter Gastgeber für Deutschlands Turnelite sein wollen. Am 1.Oktober hat der Kartenvorverkauf begonnen. Er läuft über den Ticketshop auf unserer Internetseite: www.tsv-berkheim.de

Nach dem starken Auftritt beim Wettkampf in Ketsch gehen unsere Turnerinnen in Esslingen als klarer Tabellenführer in das Saisonfinale der 2.Bundesliga (14.November ab 11 Uhr). Sie haben sehr gute Chancen, die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt zu machen. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus ganz Esslingen und dass wir am Ende feiern können. Der Wiederaufstieg in die 1.Bundesliga wäre ein großer Erfolg – gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Trainingsbedingungen in Berkheim nach wie vor nicht gut sind und weiterhin eine Schnitzelgrube fehlt.

Ebenfalls an diesem Tag (14.November ab 16 Uhr) misst sich die 1.Bundesliga in Esslingen – also jene acht besten deutschen Mannschaften, zu denen der TSV Berkheim künftig wieder gehören will. Hier sind die Top-Teams aus Mannheim, Stuttgart und Chemnitz am Start mit Topstars wie Karina Schönmaier oder Helen Kevric. Der TSV Berkheim richtet die Veranstaltung nach 2024 und 2025 nun zum dritten Mal aus und zieht dabei aus Kapazitätsgründen erneut in die Sporthalle Weil um.