Thema Wasser auf den Umwelttagen

Foto: WIR und Sportplätze erhalten

Städte sind gefordert auf die Klimaerwärmung mit Maßnahmen zu reagieren, die ihre Bewohnerinnen und Bewohner im Sommer vor Überhitzung schützen. Dafür benötigen Städte Grünflächen und Wasser. Wasser, das an Sommertagen kostbar sein kann.

Zu den Umwelttagen vergangenen Sonntag hatten wir die Silbergewinner des Innovationspreises 2023 des Landkreises Esslingen eingeladen, um über ihr preisgekröntes Wasserwiederverwertungssystem zu berichten. Dominik Neusch von Eco Water Solutions: “Die Wasserwiederverwendung von gereinigtem und weiter aufbereitetem Abwasser bietet neue Möglichkeiten und große Potenziale. In Gebieten, in denen z.B. keine Einleitgenehmigung erteilt werden kann, kann das gereinigte und aufbereitete Abwasser für die Toilettenspülung und Bewässerung wiederverwendet werden und muss nicht abgeleitet werden.”

Die Wasserwiederverwendung kann dazu beitragen Hitzespitzen im Sommer ökologisch und ökonomisch zu kappen. Pflanzen, insbesondere Bäume sind in der Lage durch Verdunstung lokal Temperaturen signifikant zu senken. Dafür benötigen Bäume jedoch Freiflächen und ausreichend Wasser. Trinkwasser ist kostbar und für Regenwasser werden großräumige Zisternen benötigt, um ausreichende Wasservorräte vorhalten zu können. Minikläranlagen hingegen können schon mit geringem Raumbedarf Abwässern zu Gießwasser in größeren Mengen verwandeln. Diese Technik wird in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen, um z.B. Stadtbäume ökonomisch vital zu halten aber auch, um diese in die Lage zu versetzen Verdunstungskälte zu erzeugen.

Grün- und Freiflächen, wie z. B. das VfL Postgelände in der Pliensauvorstadt, sind für diesen Zweck deshalb dringend erhaltenswert. Wir setzen uns für einen Bürger-Schul-Park in der Pliensauvorstadt ein. Eine weitere Verdichtung verträgt dieser Stadtteil nicht, weder sozial, noch ökologisch, noch aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, noch in Hinblick auf die zu erwartenden Hitzesommer.