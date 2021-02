The Show must go on!

Foto: Uwe Arens

In der Kulturinitiative Blues in Town e.V. ist trotz Pandemie und Lock down ist so einiges geboten.

Wie letzte Woche schon berichtet geht die „Sandwich-Song-Produktion weiter und die Ergebnisse können auf unserer Webseite: www.bluesintown.de angehört werden, wo man auch alle Mitmach-Informationen findet. Auch unser Worshop-Team ist im Einsatz und hat neben regelmäßigen Online-Bluesharp-Workshops etwas besonderes organisiert.

Gerade noch in Berlin und jetzt auf Ihrem Bildschirm zuhause: Micha Maas, einer der renommiertesten Schlagzeuger in der deutschen Bluesszene präsentiert am Samstag 20. Februar 2021 einen Online Workshop „Blues haben oder was?“ Gibt es eine passendere Zeit als jetzt, um Blues zu spielen und zu singen. Oder noch besser seinen ganz eigenen Blues-Song zu schreiben. In einem einstündigen Online-Kurs von 10:00-11:00 wird Micha Maass, Tips und Übungen zum Blues für alle Instrumente vermitteln. Anmeldung bitte unter workshops@bluesintown.de.