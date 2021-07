Teststation – Ausstellung

Foto: Kornelia Pfütze

Endlich wieder eine Ausstellung in unserem Klavierzimmer!

Die Ausstellung „Teststation“ zeigt Werke von KursteilnehmerInnen, die während der monatelangen Schließung der Akademie unter jeweils ganz unterschiedlichen Bedingungen geschaffen wurden. Teilweise entstanden die Arbeiten im Onlineunterricht, via Zoom, angeregt durch Aufgabenstellungen via Telefon, WhatsApp oder E-Mail, oder auch frei in Fortführung bereits bestehender Projekte. Im Ganzen ergibt sich ein vielschichtiger Einblick in die Aktivitäten der KursteilnehmerInnen an der Kunstakademie Esslingen und ein starkes Gesamtbild von der kreativen Kraft, die alle der harten Zeit des Corona-Lockdowns entgegengesetzt haben.

Die Eröffnung findet am

Freitag, 09.07.2021 um 19:00 Uhr

vor und in den Räumen der Kunstakademie Esslingen statt.

Am Eingang erwartet Sie eine Sektbar und…

Auf Ihr Kommen mit Familie und Freunden freuen wir uns sehr!