Termine / Infos / Veranstaltungen

Foto:

Bürger-PC im Forum Esslingen

Sie fragen sich, wie das Internet funktioniert oder wie man eine E-Mail verschickt? Die Bürger-PC Mentorinnen und Mentoren nehmen sich Zeit und begleiten beim Einstieg in die Nutzung der neuen Medien. Die bürgerschaftlich Engagierten bieten Hilfestellung und Beratung bei der Nutzung von PC, Tablet oder Smartphone. Wer keinen PC zu Hause hat, kann die PC’s vor Ort nutzen oder seine eigenen Geräte mitbringen. buerger-gehen-online im Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstraße 38, 73728 Esslingen. Öffnungszeiten ohne Anmeldung: Mittwoch 9.30 bis 11.30 Uhr und Donnerstag 15 bis 17 Uhr. Zusätzlich nach Anmeldung Freitag 14 bis 17 Uhr. Terminbuchung unter Tel. 3512-3406. Das Angebot ist kostenlos.

BücherEcke im Forum Esslingen

Lektüre zum Nulltarif gibt es im Forum Esslingen. Ohne Anmeldung kann immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr in den gut gefüllten Regalen im Foyer des Hauses in der Schelztorstraße 38 gestöbert werden. Gruppen, die einen Raum gebucht haben, können die BücherEcke während ihres Aufenthalts jederzeit nutzen.

Bürger-PC im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus

Die Bürger-PC-Mentor:innen bieten Hilfestellung rund um das Internet und beraten bei der Nutzung von PC, Tablet oder Smartphone. Wer keinen PC zu Hause hat, kann die PCs vor Ort nutzen oder seine eigenen Geräte mitbringen. Buerger-gehen-online im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, 73734 Esslingen. Öffnungszeiten: Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr und Freitag 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Angebot ist kostenlos.

BücherEcke im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus

Die BücherEcke ist geöffnet: montags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr. Schauen Sie vorbei und stöbern Sie in Ruhe in unserer großen Bücherauswahl. Zur Zeit haben hier zwei Personen Platz. Unser Bücherwagen steht zusätzlich auch weiterhin vor dem Haus mit vielen interessanten Leseexemplaren.

Esslinger Freiwilligenagentur

In der Woche vom Montag, 17. Januar bis Freitag, 21. Januar informiert Norbert Beitler über die vielfältigen Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement in Esslingen. Terminvereinbarungen unter (0711) 3512 2487.

TAT + RAT Kleinreparaturdienst

Der Wasserhahn tropft? TAT + RAT -Senioren helfen. Sprechstunde: Donnerstag 9 bis 11 Uhr, Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstraße 38, Telefon (0711) 35 74 20.

Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen

Jeden Donnerstag lädt das Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, von 15 bis 17 Uhr zum Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen ein. Ob weltweite Geschehnisse, nationale Politikentscheidungen oder lokale Ereignisse aus der Tageszeitung. Bei diesem Angebot ist jeder willkommen der gerne diskutiert, hinterfragt und sich austauscht. Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung besuchbar.

In Schwung kommen bei den Bewegungs-Treffs

Bewegungsfreudige Senior:innen können in dieser Woche gemeinsam mit anderen und unter Anleitung ehrenamtlicher Übungsleiter in Schwung kommen. Die Bewegungstreffs beginnen am Montag, 17. Januar um 9.30 Uhr auf der Maille, um 10 Uhr im Park des Geriatrie-Zentrums Kennenburg. Ebenfalls um 10 Uhr im Patientengarten Klinikum Esslingen und um 14 Uhr am Spielplatz beim Jägerhaus. Am Dienstag, 18. Januar wird ab 9.30 Uhr in Berkheim an der Ecke Schulstraße/Moltkestraße geübt; ab 10 Uhr in der Gartenstadt am Spielplatz Landhausstraße und auf dem Zollberg, Ecke Achalmstraße/Jusiweg; ab 10 Uhr in Sulzgries auf dem Platz vor der Kirche St. Katharina. Am Mittwoch, 19. Januar treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr in Mettingen auf der Wiese beim Jugendhaus Trio, auf dem Zollberg am Spielplatz Blienshaldenweg, in der Pliensauvorstadt am Spielplatz Schubartanlage und ab 10 Uhr am Spielplatz auf dem äußeren Burgplatz. Am Donnerstag, 20. Januar starten Bewegungs-Treffs um 9 Uhr in Krummenacker am Spielplatz Hertfelderstraße und in Wäldenbronn am Spielplatz Hainbach, um 10 Uhr im Schillerpark sowie auf dem Spielplatz an der Barbarossastraße. Bitte beachten Sie die 2G-Regel (nachweislich geimpft oder genesen).