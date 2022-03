Termine Frühjahrsputz und Mitgliederversammlung

Foto:

Liebe Vereinsmitglieder,

am kommenden Samstag, 12.03.2022 findet ab 9 Uhr unser diesjähriger Frühjahrsputz in und um unser Vereinsheim statt. Nach umfangreichen Renovierungs- und Installationsarbeiten fallen zahlreiche Reinigungsarbeiten im Innenbereich des Vereinsheims an. Auch im Aussenbereich stehen größere Arbeiten wie Rückschnitt der Bepflanzung, sowie Pflaster- und Verschönerungsarbeiten an. Über zahlreiche HelferInnen würden wir uns freuen!

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung wurde auf Sonntag, 3.04.2022 ab 14 Uhr im Vereinsheim des BVE verlegt. In diesem Jahr wird die Mitgliederversammlung wieder als Präsenzveranstaltung im Bienengarten stattfinden. Dazu laden wir alle Mitglieder ein.

Alle Termine, sowie unser aktuelles Jahresprogramm 2022 können ab sofort auch auf der Homepage des BVE eingesehen werden.