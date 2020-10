Termin Jahreskalender 2021 abgesagt.

Info zum abgesagten Termin 21.10.20 für den Jahreskalender 2021.

Diesen Mittwoch, 21.10.2020 war ursprünglich das alljährliche Treffen der Vereinsvertreter, Kirchengemeindevertreter, Bürgerausschüsse und alle sonstigen Aktiven vom Esslinger Norden geplant.

Im Zeichen der weiter anwachsenden Corona Krise hat der Vorstand vom Förderverein Nord beschlossen den Termin abzusagen. Der Vorstand sah sich in der Pflicht, keine gesundheitlichen Risiken einzugehen. Die neuen gültigen, verschärften Corona Verordnungen gestatten derzeit keine Zusammenkünfte in dieser Größenordnung.

Nach dem Lockdown und der anhaltenden Unsicherheit wurden ohnehin die meisten Termine der Vereine und Einrichtungen im zweiten Halbjahr 2020 ausgesetzt.

Aber auch Terminfestlegungen für die nächsten Monate und für das kommende Jahr sind derzeit leider ein unsicheres Unterfangen.

Durch den Verlust unseres allseits sehr beliebten Freundes und Vorstandsmitglieds Dieter Bohnet, der an der Erstellung des Jahreskalenders und der Flyer federführend beteiligt war, steht die Überlegung im Raum den Jahreskalender auszusetzten, bzw. in anderer Form weiter zu führen. Der Förderverein wird alle Beteiligten über die Zwiebel oder einem Rundschreiben darüber informieren. Bis dahin und als Ersatz für den abgesagten Termin wird der Förderverein Nord die „geplanten“ Termine online sammeln und eine Jahresübersicht für die Beteiligten erstellen. Termine die stattfinden, können in der Zwiebel veröffentlicht werden.

Zur Erstellung einer Jahresübersicht 2021 und zur internen Planung, schicken sie Ihre vorläufig geplanten Termine für 2021 bitte per mail an Helmut Lehmann über die Kontaktseite vom Förderverein Nord.