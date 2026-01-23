Tenor im Chor

Foto: Esslinger Liederkranz

Gospels/ Spirituals und andere Traditionals sowie moderne Songs und klassische Werke erwarten Dich im Esslinger Liederkranz. Wenn Du schon Chorerfahrung hast, ist das super, wenn nicht, kommst Du sicher bei uns schnell in den Flow. Melde Dich einfach und singe mit! Kurzfristig, projektbezogen oder langfristig – jedes Modell ist passend für uns. Roter Teppich für Tenöre und Bässe.

Proben: dienstags, 18.30-20.30h, Aula der Schule Innenstadt, Kammerchor ab 20.30h. Nächster Einstiegstermin: Di, 27.1. mit Haydns Schöpfung und dem Programm für unsere Konzertreise nach Wales.

Übrigens: die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Di, 10.2.2026, 19.15h in der Aula der Schule Innenstadt, Gelände der Katharinenschule, statt (Sänger/-innenversammlung um 18.30h). Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.