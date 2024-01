Tennisabteilung lädt zu Jahresauftakt mit Ehrung

Foto:

Die Tennisabteilung des TSV RSK Esslingen lädt am 07.01.2024 um 14:30 zu ihrem traditionellen Jahresauftakt ein. Angefangen wird mit einem kleinen Spaziergang, welcher am Parkplatz startet und auf dem Vereinsgelände enden wird. Dort wird es Punsch sowie Glühwein geben. Außerdem sind alle eingeladen ihre übrig gebliebenen Gutsle mitzubringen. Bei dieser Gelegenheit wird die Abteilungsleitung auch die Aufstiegsprämien für die 4 in 2023 aufgestiegenen Mannschaften übergeben. Dies sind die U12, die U15 Junioren, die U18 Juniorinnen sowie die Herren 75.