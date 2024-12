Tempo 30: Jetzt Lücken melden!

Foto: Doris Metternich / Pixabay

Städte und Gemeinden können Tempo 30 bisher nur sehr eingeschränkt einrichten. Deshalb ist das Esslinger Stadtgebiet bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Flickenteppich. Das nervt Autofahrende, macht den Verkehr unruhig und erhöht das Unfallrisiko. Doch es gibt eine gute Nachricht: Seit Oktober dieses Jahres haben Kommunen mehr Spielraum, Tempo 30 auszuweisen. So können sie jetzt zum Beispiel eine Lücke zwischen zwei Tempo-30-Strecken schließen, wenn diese höchstens 500 Meter lang ist.

Nach dem schlimmen Unfall in Weil mit drei Toten hat sich OB Matthias Klopfer erneut zu Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt bekannt und angekündigt zu prüfen, »ob an weiteren Stellen im Stadtgebiet weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich sind«.

Das finden wir gut und möchten den OB dabei tatkräftig unterstützen. Helfen Sie mit und melden Sie uns Tempo-30-Lücken bis 500 Meter in Esslingen – ganz einfach online unter www.ped-es.de/tempo-30 oder per E-Mail an tempo30@ped-es.de. Alle Meldungen werden wir im Januar gesammelt der Stadtverwaltung übergeben und uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass Tempo 30 schnellstmöglich eingerichtet wird, wo immer dies rechtlich möglich ist. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden duldet keinen Aufschub!