Telefonische Sprechstunde mit Andrea Lindlohr

Foto: Lena Lux

Die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr bietet am Freitag, den 29. Januar, ab 14:30 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an. Wo stehen wir in der Corona-Krise und wie geht es weiter? Welche Unterstützung geben das Land und andere für Beschäftigte, Selbständige und Unternehmen? Was ist wichtig jenseits von Corona? Darüber tauscht sie sich als wirtschaftspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Grüne im Landtag gerne mit Ihnen aus. Bitte melden Sie sich vorab unter 0711 / 2063-657 oder andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de an, damit wir eine genaue Uhrzeit ausmachen können.

Bereits am Freitag, den 22. Januar, lädt Andrea Lindlohr um 18 Uhr auf Instagram zu einem Insta Live mit Gesundheitsminister Manne Lucha zum Thema „Corona und die Wirtschaft“ ein. Diskutieren Sie mit und stellen sie Manne Lucha (@mannelucha) und Andrea Lindlohr (@andrea.lindlohr) Ihre Fragen.