Die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr bietet am Mittwoch, den 24. November ab 14 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an. Hier können Sie gerne Ihre Fragen und Anliegen vertraulich an sie richten oder Ihre Anregungen und Ideen einbringen. Bitte melden Sie sich wie immer vorab unter 0711 / 2063-657 oder andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de an, damit wir eine genaue Uhrzeit ausmachen können.