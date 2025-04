Teilnahme an der Aktion “Es putzt”

Foto: ESBI e.V.

Auch in diesem Jahr nahm das Esbi Kulturzentrum aktiv am 22 März 2025 an der von der Stadt Esslingen organisierten „Es putzt“-Reinigungsaktion teil. Gemeinsam mit den Kindern, die die Kurse des Vereins besuchen, sowie einigen Eltern und Kursleitern beteiligten sich insgesamt knapp über 40 Personen an der Aktion. Dabei wurden laut der Stadt Esslingen 3.015 Teilnehmer gezählt, die tatkräftig Müll aus der Umgebung sammelten, darunter Autoreifen, Laminatböden, ein Mikrowellenofen und Behälter mit gefährlichen Substanzen.

Für die Kinder des Esbi Kulturzentrums war die Teilnahme eine wertvolle Gelegenheit, die Auswirkungen von Umweltverschmutzung direkt zu erfahren und ein Bewusstsein für den Naturschutz zu entwickeln. Das Sammeln von Abfällen förderte nicht nur ihr Verantwortungsgefühl, sondern zeigte ihnen auch, wie sie aktiv zur Nachhaltigkeit beitragen können.

Durch die gemeinsame Aktion erlebten die Kinder die Bedeutung von Zusammenarbeit und Teamgeist. Sie unterstützten sich gegenseitig und erreichten ihre Ziele zusammen, was ihre sozialen Fähigkeiten stärkte und ihnen ein Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit vermittelte. Das Esbi Kulturzentrum spielte dabei eine zentrale Rolle, die Kinder auf ihrem Weg zu begleiten und sie zu ermutigen, aktiv an der Umweltgestaltung teilzuhaben.

„Es putzt“ war ein voller Erfolg und eine bedeutende Erfahrung für die Kinder, die nun inspiriert sind, Verantwortung für eine nachhaltigere Zukunft zu übernehmen.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de