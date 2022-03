Teil 1: Einmal um die ganze Welt…

Foto: W. Gassner

hieß es bei der Frühjahrsunterhaltung des MVL letzten Samstag.

Unsere musikalische Reise begann unter der Leitung von Selina Weiss mit der Jugendkapelle, die beim Förderprojekt NEUSTART AMATEURMUSIK mitgemacht hatte, und nun an diesem Abend das Erlernte präsentierte. Bekannte Titel, wie „Hey Jude“, „Meet The Flintstones“, „Das Lied der Schlümpfe“ und „I Want To Break Free“ ertönten in der Halle. Die Titel waren so toll gespielt, dass die Jugend nicht ohne Zugabe von der Bühne kam. Sehr zur Überraschung der ehemaligen Jugenddirigentin Sabine Gansloser durfte sie die Zugabe „Don’t Worry, Be Happy“ dirigieren, was sie sehr gerne gemacht hat!

Im Juli hatte sie den Dirigentenstab nach sehr vielen erfolgreichen Jahren an Selina Weiss übergeben, die die Jugendkapelle nun in exzellenter Weise und ebenfalls sehr engagiert weiterführt.

Als die Stammkapelle auf die Bühne kam wurde es zuerst ernst, denn man dachte an die Menschen in der Ukraine. Der MVL spielte die ukrainische Nationalhymne, welche unser Dirigent Hans-Jürgen Tichy arrangiert hatte und auch sämtlichen Blasmusikverbänden kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Außerdem rief er zu Spenden für die Ukraine auf. Ein befreundeter Dirigentenkollege stammt aus der Ukraine und sammelt für seine Landsleute.

So konnten wir mit unserem Konzert auch ein bisschen was Gutes tun.

Nun ging es mit der Stammkapelle im James Last Stil nach London. Doch bevor die Instrumente erklangen, durfte ein Gast auf einem großen Globus dem Publikum zeigen, wo London liegt. Als Belohnung gab es ein „Schoklädle“.

(Fortsetzung des Berichts folgt in der nächsten Zwiebel!)

Unser nächster Termin ist unsere Jahreshauptversammlung am 26.03.2022 um 19:30 Uhr in der Gaststätte Schurwaldhöhe an der Römerstraße.

Musik und Freizeit auf dem Berg: MVL – Bei uns geht´s los!

www.mv-lieberbronn.de, facebook und instagramm