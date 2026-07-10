Taufe erleben

Foto: Rose Hajdu

In der wunderbaren Feierkirche der Südkirche steht der Taufstein in der Mitte, darüber wölbt sich strahlenförmig eine Kuppel. Die Menschen, die kommen, stehen im Kreis um diese Mitte, in der, ganz im Sinne von Jesus, ein Kind getauft und gesegnet wird.

Herzliche Einladung zum kommenden Gottesdienst am 12. Juli um 9:30 Uhr. Gerne darf eine eigene (Tauf-)Kerze mitgebracht werden, mit der wir nach der Taufe eine Tauferinnerung feiern.

Vor der Kirche gibt es einige Parkplätze. Und einen sehr schönen Ausblick ins Neckartal.