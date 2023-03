Foto: AD

In den Faschingsferien gab es ein Krimi-Ferienangebot der eje-Jugendtreffs FunTasia Berkheim und t1 Zollberg. Von 7.30 bis 15.30 Uhr trafen sich 20 Kids mit jugendlichen und erwachsenen Betreuenden. Die Woche über musste eine verdächtige Person gesucht werden. Von Berkheim aus führten alle Spuren zum Tatort Traifelbergstraße. Dort war zuvor schon die Spurensicherung und hatte das Haus noch gesperrt. Trotz aller Mühen und genug Pizza und Eistee konnten die 7 bis 11jährigen Kids den Fall nicht lösen.

Nur mal so – sollte es zur geplanten Bebauung in der Traifelbergstraße kommen, wird es im t1 keine Ferienangebote mehr geben können. Das zum Planentwurf gehörende Schallschutzgutachten zwingt zur werktäglichen Beschränkung des Jugendtreffs auf das Zeitfenster 15 bis 22 Uhr. Keine Kids-Übernachtungen mehr. Keine Kooperationen während der Schulzeiten. Keine Nutzungen durch Realschule oder Rohräcker-Schulzentrum. Keine durch Schulsozialarbeit oder Erziehungshilfestelle. Unzumutbare „Geräuschemissionen“ für die neue Nachbarschaft, obwohl Fenster und Türen im t1 immer geschlossen sein müssen und maximal 30 im Haus sein können. Veranstaltungen und Parties von älteren Jugendlichen sind in Zukunft unmöglich. Bei zehn im Jahr genehmigten Sonntagen wird es auch keine externe Nutzungen durch Zollberger Vereine, Kulturtreibende wie Rock am Stock oder privat Feiernde mehr geben können.

In kürzester Zeit gab es etliche Infoveranstaltungen im t1.

Daraus resultierend gingen viele Stellungsnahmen an die Stadt. Mehr als 700 Unterschriften wurden gegen die Einschränkungen des Jugendtreffs gesammelt. Eine Petition hat bereits über 220 Unterzeichnende. Insgesamt ein schönes Zeichen der Wertschätzung der geleisteten Tätigkeit für und mit Kids und Jugendlichen. Und ein Signal, dass der Zollberger für den Jugendtreff einsteht. Ein mutmachendes Zeichen ist auch, dass alle Gemeinderatsfraktionen für den Erhalt der Offenen Jugendarbeit auf dem Zollberg einstehen wollen.