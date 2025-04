Tanzen und Leben

Foto: Cordula Knöfel

Tanzen ist eine wunderbare Ausdrucksform auf der Suche nach Leben und Hoffnung. Auf Ostern hin bietet das Kloster für die Stadt am 12. April eine Tanz-Reise als Osterüberraschungstanz – noch im Saal – und ab Mai wird es dann wieder möglich sein, in der hohen leeren Franziskanerkirche zu tanzen. Es ist großartig, in diesem mit Liebe und Sehnsucht und Orientierung seit Jahrhunderten aufgeladenen Kirchenraum tanzend unterwegs zu sein! Durch die ermutigenden und freigebenden Anleitungen der Tanzreise Core Connection finden Sie den ureigenen Ausdruck. Hier sind die nächsten Termine – auf der Homepage stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster die Anmeldemöglichkeiten.

Core Connexion Tanz-Reise, samstags 12.04. | 10.05. | 24.05. | 28.06. | 19.07. (nicht: 12.07.!) jeweils von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr mit Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts . Come and join us!