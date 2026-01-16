Tanzen und froh werden

Foto: Olivia Bauso unsplash

Tanzen ist eine wunderbare Ausdrucksform auf der Suche nach Freude, Hoffnung und Leichtigkeit. Wer den ersten Schritt wagt, wird beschwingt und ermutigt nach Hause gehen. Im Kloster für die Stadt gibt es zwei offene Tanzangebote: Immer im Kontakt mit dem ureigenen Ausdruck (Tanzreise Core Connection°) oder immer in Verbindung mit einer klaren Struktur und der Gemeinschaft, die der Tanz stiftet (Meditativer Tanz). Come and join us! Hier sind die nächsten Termine.

Core Connexion Tanz-Reise, Samstag, 07.02.; 28.02.; 14.03. und 28.03. im Festsaal des BLARER, Eingang Blarerplatz, jeweils 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr.

Leitung: Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts , www.tanzreise-esslingen.de. Für die Tanz-Reise ist es hilfreich, sich unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster anzumelden.

Meditatives Tanzen, Mittwoch, 21.01.; 25.02. und 25.03., jeweils 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Achtung: In der Kälte der unbeheizbaren Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4 – aber mit großem Charme und mit der Konzentration auf das Wesentliche.

Leitung: Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes, www.meditatives-tanzen-esslingen.de. Für den meditativen Tanz ist keine Anmeldung notwendig, einfach rechtzeitig kommen!