Tanzen und Freude gewinnen

Foto: Olivia Bauso unsplash

Tanzen ist eine wunderbare Ausdrucksform auf der Suche nach Freude, Hoffnung und Leichtigkeit. Im Sommer finden die beiden Tanzangebote des Klosters für die Stadt in der wunderbaren hohen leeren Franziskanerkirche statt. Es ist großartig, in diesem mit Liebe und Sehnsucht und Orientierung seit Jahrhunderten aufgeladenen Kirchenraum tanzend unterwegs zu sein! Immer im Kontakt mit dem ureigenen Ausdruck (Tanzreise Core Connection°) oder immer in Verbindung mit der Gemeinschaft, die der Tanz stiftet (Meditativer Tanz). Come and join us! Hier sind die nächsten beiden Termine – auf der Homepage stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster die Anmeldemöglichkeiten.

Core Connexion Tanz-Reise, samstags 13.07. immer 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr mit Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts ®.

Meditatives Tanzen, mittwochs 17.07., 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr mit Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes.