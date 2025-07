Tanz trifft Farbe. Ab ins Kloster.

Foto: Cordula Knöfel

Anfang August, wenn die halbe Welt in den Sommerferien ist, findet im Kloster für die Stadt der Workshop “Tanz trifft Farbe” statt. Niemand braucht eine besondere Begabung fürs Tanzen und fürs Malen. Der Tanz ist ein Ausdruckstanz nach der Core Connexion Transformational Arts (R), angeleitet von der Tanz- und Ausdruckspädagogin Cordula Knöfel. Dann werden die Bewegungen in eine andere Sprache des Ausdrucks durch Pinsel, Stift und Farben übersetzt. Dabei entwickelt sich Erstaunliches! Ein befreiender heilsamer Prozess beginnt. Die Voraussetzungen: eine große Portion Neugierde und Experimentierfreude, Spaß an Bewegung und Austausch.

Das alles in der wunderbaren Franziskanerkirche. Es ist großartig, in einem hohen, mit Präsenz aufgeladenen Kirchenraum tanzend unterwegs zu sein! Der zweitägige Workshop findet am 2. und 3. August 2025 von 11 bis 17 Uhr statt. Wer “nur” tanzen will und wer weniger Zeit hat, kann samstags abends zur

Core Connexion Tanz-Reise kommen, am 19.07. von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr, und nach den Sommerferien wieder am 20.09. Come and join us!

Anmeldung online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster. Weitere Informationen auf der Homepage der Referentin, www.tanzreise-esslingen.de.