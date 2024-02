Tanz-Reise – kommt mit

Foto: Cordula Knöfel

Die Jahreslosung 2024 lautet: “Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.” Doch was von Herzen kommt, ist (leider) nicht nur Liebe. So manches kommt im Ausdruckstanz zur „Sprache“, was raus muss und auf diese Weise klärt sich vieles, wird belebt, gereinigt, verabschiedet oder aufgeweckt. Mit Impulsen und erfahrener Anleitung führt diese Tanz-Reise zum eigenen Kern (Core) und zur Quelle der Liebe zurück. Bis Ostern wird auf der großzügigen Tanzfläche im Neuen Blarer in Esslingen getanzt, danach in der wunderbaren, leeren, hohen Franziskanerkirche, beides Franziskanergasse 4. Sei dabei und lass dich in Liebe verwandeln.

Kleiner Workshop am Samstag, 17.02., 11 – 14 Uhr. Tanz einmal anders: Tanzend neue Schritte wagen.

Tanz-Reise-Abende, 19:30 – 21:30 Uhr, an den Samstagen, 9. März und 23. März.

Mit Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts®️, GHS Lehrerin, Hotelfachfrau, www.tanzreise-esslingen.de.

Anmeldung unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster