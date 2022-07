Tanz-Reise in der Franziskanerkirche

Foto: Thomas Knöfel

Die Franziskanerkirche ist ein wahrhaft himmlischer Raum, mit luftiger Höhe und erdiger Tiefe, der uns Lust aufs Tanzen macht und uns gleichzeitig auffordert, ganz bei uns selbst zu bleiben, um nicht verloren zu gehen in den Weiten des Raumes. „Sei du selbst und erlebe dich“ – in den Höhen, in der Tiefe und in der Breite dieser mittelalterlichen Kirche, die keine Bänke mehr hat und so zu freier Bewegung einlädt. Am Samstagabend, 23. Juli von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Impulse gibt Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts, GHS Lehrerin, Hotelfachfrau www.tanzreise-esslingen.de. Weitere Informationen direkt bei der Referentin, die über die Homepage kontaktiert werden kann. Anmeldung online über www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster