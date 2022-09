Tanz-Reise in der Franziskanerkirche

Foto: Thomas Knöfel

„Aus dem Weg – ich muss tanzen!“ Dem Getriebe nach der Sommerpause kann man in der Franziskanerkirche, in der keine Bänke mehr stehen und die auf diese Weise zu freier Bewegung einlädt, hervorragend entgehen: Sich in luftige Höhen strecken und sich in der Tiefe erden – dieser mittelalterliche Kirchenraum lädt zum Ausdruck des Körpers und der Seele ein. Am Samstagabend, 17. September, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Impulse gibt Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts, GHS Lehrerin, Hotelfachfrau www.tanzreise-esslingen.de. Weitere Informationen direkt bei der Referentin, die über die Homepage kontaktiert werden kann. Anmeldung online über www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.