Talk in Hohenkreuz und Abendgottesdienst

Foto: Thomas Rathay

Am Dienstag, 12. November ist wieder Talk in Hohenkreuz. Der Esslinger Bürgermeister Yalçin Bayraktar und Gemeinderätin Annette Silberhorn-Hemminger (Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende) haben ihr Kommen zugesagt. Bayraktar ist seit Anfang 2020 Bürgermeister für Ordnung, Soziales, Bildung, Kultur und Sport in Esslingen. Beide werden von Pfarrer Christoph Schweizer ins Gespräch verwickelt. Musik: Boogie-Woogie mit Ditz Gunzenhäuser und Martin Kade. Die Veranstaltung ist im Saal der Hohenkreuzkirche (Seracher Str. 2). Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Herzliche Einladung auch zum Abendgottesdienst „Gang ins Freie“ am Sonntag, 10. November ab 18 Uhr in St. Bernhardt. Der Gottesdienst beginnt vor der Kirche und endet in der besonderen Atmosphäre der in Kerzenlicht getauchten, alten Kirche. Es gibt Elemente die Möglichkeit zur Beteiligung, Lieder, Gebete, Textimpulse. Das Thema heißt: „Was mir Hoffnung macht.“