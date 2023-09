Talent zur Moderne: Die Südkirche in Esslingen

Foto: Rose Hajdu

Der Tag des Offenen Denkmals wird in Esslingen unter dem Motto “Talent Monument” in der historischen Altstadt wieder den reichen Schatz mittelalterlicher Architektur präsentieren – wie könnte es anders sein. Doch vis-à-vis der Frauenkirche gibt es ein Bauwerk mit Talent zur Moderne! Und zwar kein nebensächliches! Die Südkirche, die Sie auch im Architekturportal www.straße-der-moderne.de bestaunen können, zeigt sich den Besuchenden als ein überraschend talentiertes Gebäude: Monumental wie eine Burg, geheimnisvoll wie eine Krypta und zugleich mit unvermutet offenen und hellen Räumen für Begegnung und Gemeinschaft.

Um 11 Uhr findet im Rahmen des Denkmaltages am 10.09. eine Kirchenführung mit dem früheren langjährigen Mesner Johann Toth statt.

Alle weiteren zahlreichen kirchlichen Angebote zum Denkmaltag – Orgelführungen in der Stadtkirche, Glasfensterführungen in der Stadtkirche und in der Frauenkirche, selten zu bestaunende Buchschätze der historischen Kirchenbibliothek in St. Dionys und vieles andere mehr finden Sie auf unserer Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de.